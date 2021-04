Mehr Stoff

Wasserstoff gilt als große Hoffnung für den Klimaschutz. An vielen Stellen soll er zum Einsatz kommen – vor allem in der Industrie und im Verkehr, also überall dort, wo bislang im großen Stil Öl, Gas und Kohle eingesetzt werden. Der Bedarf ist gewaltig. Das Handelsblatt berief sich in einem Artikel vom 21. April auf eine Studie der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Pricewaterhouse Cooper (PWC). Demnach wird Wasserstoff vor allen Dingen im Transportwesen (30 Prozent), im Flugverkehr (20 Prozent), in der Stahl- und Chemieindustrie (15 Prozent) und in der Energieerzeugung (15 Prozent) genutzt. Der Studie zufolge könnte sich der globale Bedarf an Wasserstoff bis 2040 verdoppeln – auf umgerechnet 4.590 Terrawattstunden (TWh). Bis 2070 könnte er sich dann noch einmal auf 17.390 TWh erhöhen. Zum Vergleich: Deutschland hatte im Jahr 2018 einen Primärenergieverbrauch von 2.499 TWh; nur zwischen 55 und 60 TWh wurden über Wasserstoff gedeckt. Nach dem Willen der Bunde...