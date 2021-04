Bröckelndes Gemächt des Tages: Laboe-»Ehrenmal«

Gute Ideen, was man mit dem »Marine-Ehrenmal« in Laboe anstellen könnte, gab es einige. So hatten die Alliierten 1945 geplant, die Gedenkstätte an der Kieler Förde für die im Ersten Weltkrieg »auf See gebliebenen Kameraden« zu sprengen, was leider verworfen wurde. Im Sommer 1968 malten Studenten Parolen ans Denkmal, die an den Kieler Matrosenaufstand von 1918 erinnerten. 1986 schlug eine Gruppe vor, den Turm des Ehrenmals, der sie an einen erigierten Penis erinnere, vom Verhüllungskünstler Christo mit einem gigantischen Kondom überziehen zu lassen. Auch das wurde verhütet.

