»BRD ist Bremsklotz bei europäischen Umweltzielen«

Laut BUND Brandenburg ist die Badequalität der Gewässer im Bundesland nicht schlecht, aber ihre Fauna und Flora sind häufig bedroht. Wie steht es mit den EU-Gewässerschutzzielen in Brandenburg?

Bei nur wenigen Seen, Flüssen und Feuchtgebieten werden die EU-Gewässerschutzziele bis 2027 erreicht, hat das Umweltministerium in Potsdam mitgeteilt. Brandenburg ist aber mit etwa 33.000 Kilometer Fließgewässern und 3.000 Seen eines der wasserreichsten Bundesländer in Deutschland. Damit tragen wir eine große Verantwortung. Das Problem ist nicht neu. Als Hauptursache für den vielfach schlechten Zustand der Gewässer gelten vor allem Eingänge von Nitrat und Phosphor aus der Landwirtschaft, aus Kläranlagen und der Industrie in die Gewässer. Weiterhin spielen dabei Schadstoffe aus den ehemaligen Braunkohletagebauen eine große Rolle sowie zu geringe Niederschläge durch den Klimawandel. Es gilt darauf zu achten, dass insgesamt weniger Schadstoffe in die Gewässer gelangen.

