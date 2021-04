Polen lockert

Die polnische Regierung hat einen Plan zur weitgehenden Aufhebung der Coronabeschränkungen im Laufe des Mai vorgestellt. Ministerpräsident Mateusz Morawiecki und Gesundheitsminister Adam Niedzielski sagten am Mittwoch, die ersten Lockerungen würden am 4. Mai in Kraft treten. Sie betreffen Friseur- und Kosmetiksalons, Einkaufszentren und Sportanlagen. Ab dem 8. Mai können die Hotels wieder 50 Prozent ihrer Kapazität vermieten, eine Woche später soll die Außengastronomie öffnen und die Maskenpflicht im Freien entfallen. Ab dem 29. Mai sollen dann Resta...