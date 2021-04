Morddrohungen in Madrid

Spanien hat in den vergangenen Jahren viele heiße und emotional aufgeladene Wahlkämpfe erlebt – aber jetzt, wenige Tage vor den Regionalwahlen in Madrid, ist die Stimmung extrem angespannt. Mehrere spanische Regierungsmitglieder und andere Politiker haben in den vergangenen Tagen Morddrohungen erhalten. Zunächst waren der bisherige Vizepremierminister Pablo Iglesias vom Linksbündnis Unidas Podemos (UP), Innenminister Fernando Grande-Marlaska und die Generaldirektorin der paramilitärischen Guardia Civil, María Gámez Gámez, betroffen.

Den Drohbriefen waren jeweils Kugeln des Schnellfeuergewehrs ­CETME beigelegt – einer Waffe, die bis Ende der neunziger Jahre von der spanischen Armee verwendet wurde. Die Drohung wurde vom Innenministerium als »sehr ernst« eingestuft, wie Iglesias Ende der vergangenen Woche im Kurznachrichtendienst Twitter erklärte. Der Vorgang ist nicht zuletzt deswegen brisant, weil noch im Dezember bekanntgeworden war, dass frühere Armeeoff...