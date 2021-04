Macht durch Landbesitz

Viel wird geschrieben, und viel wird gelesen – darüber, wem Griechenland gehört. Wer »besitzt« Felder, Wälder und Strände, wer hat wann, was und wieviel »gekauft«, geraubt oder einfach besetzt. Der Dorfpfarrer Stelios Karaïskakis beantwortet solche Fragen mit kargen Sätzen, die ihm vermutlich während seiner Ausbildung in den Seminaren der Orthodoxen Akademie auf Kreta eingetrichtert wurden. »70 Prozent des Landes gehörten der Kirche«, erklärte Karaïskakis gegenüber jW, »und als die Osmanen vertrieben waren, brauchte der Staat, um Staat zu werden, dieses Land, auf dem er werden konnte.«

Griechenland ist in Europa das einzige Land, in dem der Staat sich nach 200 Jahren immer noch nicht von der Kirche getrennt hat. »Weil es nicht geht«, sagen die Pfarrer ihren Gläubigen, wenn sich in den Dörfern tatsächlich jemand für diesen Aspekt des gesellschaftlichen und politischen Lebens interessieren sollte. »Weil der Staat dieses Land dann zurückgeben oder bezahlen mü...