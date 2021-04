Zum Inhalt dieser Ausgabe | Kapitalismus kennt keine Alternative Alle durchs Nadelöhr: Von Suezdurchfahrt wird nur bei niedrigen Spritpreisen abgewichen Burkhard Ilschner Etwas mehr als 150 Jahre ist es jetzt her, dass sich der Handel Europas mit Asien radikal veränderte: Der Suezkanal vom Roten Meer zum Mittelmeer wurde eingeweiht. Die bis dahin zu absolvierende Strecke um Südafrikas Kap – beispielsweise von Singapur nach Rotterdam – verkürzte sich damit um rund ein Drittel. Seither ist diese Wasserstraße nahezu unverzichtbar geworden. Rund 13 Prozent der Güter des Welthandels werden über diese Route transportiert, denn der Weg um Südafrika herum dauert 15 bis 20 Tage länger. Der Suez-Kanal ist ein, wie sich aktuell gezeigt hat, hoch empfindliches Nadelöhr – aber auch und gerade, im Zuge der sogenannten Globalisierung, unter ökonomischen Aspekten alternativlos. Die drei bedeutendsten Seerouten des Welthandels liegen alle auf der Nordhalbkugel: Nord- und Mittelamerika sind verkehrsmäßig im Osten mit Europa via Atlantik, im Westen mit Ostasien via Pazifik »verbunden« – und zwischen Ostasien und Europa wählt die Sch...

