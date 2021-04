Zum Inhalt dieser Ausgabe | Freiheitssymbol des Tages: 20-Dollar-Note Simon Zeise Harriet Tubman, Anfang des 19. Jahrhunderts als Sklavin geboren, war während des Unabhängigkeitskrieges als Spionin auf seiten der Unionstruppen tätig. Über die »Underground Railroad« verhalf sie Sklaven zur Flucht. Später forderte sie lautstark das Wahlrecht für Frauen ein. Wenn es nach US-Präsident Joseph Biden geht, wird die Ikone des Widerstands als erste schwarze Person eine US-Dollar-Note zieren. Andrew Jackson, der siebte Präsident der Vereinigten Staaten, der wie weitere 17 amerikanische Regierungschefs Sklavenhalter war, solle auf die Rückseite der 20-Dollar-Not...

Artikel-Länge: 1820 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen