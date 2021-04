Wieder Ärger mit Sarif

Irans Außenminister Mohammed Dschawad Sarif steht wieder einmal im Zentrum eines politischen Skandals, der zu seinem freiwilligen oder erzwungenen Rücktritt führen könnte. In der Vergangenheit wurde der Sturz des 61jährigen, der für seine riskanten Alleingänge bekannt ist, nur durch das Eingreifen von »Revolutionsführer« Ali Khamenei verhindert, der offenbar sehr viel von Sarifs diplomatischen Talenten hält.

Der in London beheimatete Fernsehsender Iran International hatte am Sonntag umfangreiche Teile eines bisher unbekannten Gesprächs zwischen Sarif und dem iranischen Journalisten Said Lailas verbreitet, das angeblich am 24. Februar stattgefunden hatte. Der von Saudi-Arabien finanzierte Sender hat neben seinen englischen Nachrichten auch ein Programm in der iranischen Landessprache Farsi. Die Beiträge von Iran International sind außergewöhnlich gut informiert, aber nicht immer zuverlässig.

Wie die Aufnahmen des siebenstündigen Gesprächs zwischen Lailas und...