Geschlossene Gesellschaft

Um die Jahrtausendwende sahen die meisten Beobachter, vor allem in Politik, Medien und Wissenschaft, den angelsächsischen Typus des Kapitalismus als die Zukunft auch für alle anderen Industrieländer. In Deutschland wurde diese Sichtweise politisch von der »rot-grünen« Regierung unter Gerhard Schröder personifiziert. Ihre sozialwissenschaftlichen Berater, vor allem Wolfgang Streeck, zogen daraus den Schluss, dass sich sozialdemokratische Politik an diesen Trend anpassen müsse, wenn sie nicht untergehen wolle. In Anlehnung an seinen britischen Kollegen Anthony Giddens, der für Anthony Blair in den 1990er Jahren die politische Strategie des dritten Wegs entworfen hatte, forderte Streeck eine radikale Wende in der Politik der SPD. Das betraf vor allem die Sozial- und Arbeitsmarktpolitik. Zusammen mit seinem Kollegen Rolf Heinze formulierte er in einem langen Spiegel-Artikel 1999 jene Grundsätze, die einige Jahre später in die Agenda 2010 münden sollten.

Als Di...