Pilger gegen Privatisierung

Die Belegschaft des Krankenhauses in Havelberg traf die Nachricht wie ein Schlag. Im Januar 2020 verkündete das Unternehmen, die Klinik werde geschlossen. Nach der Privatisierung des Krankenhauses hatte der Betreiber KMG Millionen an Fördergeld für den Neubau einer Intensivstation erhalten. Außerdem wurde dem Konzern erlaubt, im Falle von Umsatzeinbußen das Krankenhaus in eine Altenpflegeeinrichtung umzubauen. Von dieser Möglichkeit machte er Gebrauch.

Mitten im Coronajahr wurde das Havelberger Krankenhaus, wie bundesweit 20 weitere, dichtgemacht. Zudem erhielt KMG für die Schließung der Klinik mehrere Millionen Euro aus dem Krankenhausstrukturfonds. Dagegen wehrt sich Sandra Braun. Die ausgebildete Krankenschwester arbeitete seit den 80ern in der Havelberger Klinik. Als sie die Schließungsankündigung erhielt, war sie Personalrätin im damals schon arg verkleinerten Krankenhaus. Doch auch die von Braun organisierten aktiven Mittagspausen und Demonstrationen...