Gegründet 1947 Sa. / So., 24. / 25. April 2021, Nr. 95

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Kreditrisiken Zu Lust und Risiken des Kapitalverkehrs Lucas Zeise Die zweitgrößte Bank der Schweiz, Credit Suisse oder kurz CS, hat sich am vergangenen Donnerstag eine Kapitalerhöhung genehmigt und dafür 1,7 Milliarden Schweizer Franken (CHF) hereingeholt. Die Bankführung ist damit einer Anregung der Bankaufsicht Finma des kleinen Landes nachgekommen, die sich besorgt gab, ob das Eigenkapital der traditionsreichen Bank ausreichend sei, die Risiken aus ihren weltweiten Geschäften abzudecken. Knapper gesagt muss die CS die Löcher stopfen, die durch ihr Engagement von etwa zehn Milliarden US-Dollar bei dem »Family Office« Archegos Capital und der Lieferkettenfinanzierungsgesellschaft Greensill Capital, einschließlich der kleinen Bremer Greensill-Bank, entstanden waren. 4,4 Milliarden CHF hatte die CS schon als Handelsverlust abschreiben müssen. Und weitere kleinere Verluste würden im laufenden Quartal noch anfallen, wie die Bankführung mitteilte. Family Office ist ein niedlicher, vor zwei oder drei Jahrzehnten in den USA er...

Artikel-Länge: 3121 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen