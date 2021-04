Zivilisationsbringer des Tages: Emmanuel Macron

Als Frankreichs Präsident Emmanuel Macron 2017 gewählt wurde, versprach er, »ein neues Kapitel« in den Beziehungen zwischen seinem Land und dem afrikanischen Kontinent schreiben zu wollen. »Ich stamme aus einer Generation von Franzosen, für die die Verbrechen der Kolonisierung unbestreitbar sind«, so der Mann, der von einigen auch als »Retter der EU« betrachtet wird, in einer Rede in Ouagadougou.

Am Freitag, knapp vier Jahre nach diesem Auftritt, nahm Macron in alter Kolonialherrenmanier an der Beerdigung von Tschads Expräsident Idriss Déby Itno teil – einem »mutig...