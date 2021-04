Re: Gebet statt Alkohol

Mönche gegen Litauens Suchtproblem

Schon etwas älter, aber die Programmlage ist mau – und gesoffen wird ja immer. Der Franziskanermönch, Bruder Gediminas, hat sich einer Aufgabe verschrieben: dem Kampf gegen die Alkoholsucht in seinem Land Litauen. Laut WHO wird nirgends in der EU soviel getrunken wie dort, im Steuerparadies für Unternehmer. Ob ein Zusammenhang besteht? D 2017.

Arte, 19.40 Uhr

Let’s Dance

Der ehemalige Profifußballer Rúrik Gíslason zählt schon seit der zweiten Folge zu den Favoriten der Tanzshow und gilt als Publikumsdarling. Der 33jährige beendete im November 2020 seine Fußballerkarriere und erfreut nun seit Ende Februar seine Fans auf dem Tanzparkett. Und ein Männertanzpaar gibt es auch. Wenn Show, dann so. D 2021.

RTL, 20.15 Uhr

The Ki...