Die verdammten zwei Striche

Diesen Text habe ich in den frühen Morgenstunden geschrieben, denn da fühlte ich mich wie ein Springinsfeld, der Schnittblumen aus der Vase reißen könnte. Doch je näher der Abend kommt, desto mehr ändert mein Körper sein Benehmen. Der Kopf schmerzt immer stärker, will platzen und wetteifert wohl mit dem Fieber um die Meisterschaft. Es geht in Richtung 40 Grad, und manchmal frage ich meine Frau, wie denn wohl der Rekord ist. Es ist Covid-19 was ich da habe. Schnupfen und ein krächzender Husten, der mir so langsam den Rachen aufreißt.

Es begann alles am Sonntag abend plötzlich und recht heftig. Ich konnte nur noch ins Bett kriechen, dort einige Liter Gesundheitstee trinken und schließlich versuchen einzuschlafen. Doch mit Durchschlafen war nichts, denn ich musste ständig auf die Toilette, schwitzte mehrere Schlafanzüge durch und hustete und hustete und hustete. Ach ja: und nieste.

Am Montag, gleich nachdem meine Frau aufgestanden war, machte ich einen Selbstt...