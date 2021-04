Einsatz für gute Pflege

Es waren viele. Am Mittwoch diskutierten mehr als 400 Personen online auf der ersten Stadtversammlung der »Berliner Krankenhausbewegung«, wie ein einheitlicher Tarifvertrag und ein Pflegeschlüssel vor den Abgeordnetenhauswahlen im Herbst 2021 erkämpft werden könnten.

Wieder einmal war die Nachtschicht auf Jeannine Sturms Intensivtherapiestation (ITS) in der Charité in Berlin unterbesetzt. »Aber dann haben wir mehrere Notaufnahmen bekommen«, erzählte sie im ersten Redebeitrag der Versammlung. Ein Fall mit starken Blutungen nach einer Operation und einer Hirnblutung. Stress pur. »Mit nur drei Pflegekräften auf der ITS konnten wir den Blutdruck des Patienten mit der Hirnblutung nicht adäquat stabilisieren.« Am Morgen mussten sie feststellen, dass sich der Zustand des Patienten stark verschlechtert hatte. Kurze Zeit später verstarb er.

Fast jede Pflegekraft kann ähnliche Geschichten erzählen. Das Problem ist alt, doch jetzt startet die neue Berliner Krankenhaus...