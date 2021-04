Leninstatue soll ins Depot

Am Donnerstag jährte sich der Geburtstag des russischen Revolutionsführers zum 151. Mal. Die Eislebener Leninstatue im Deutschen Historischen Museum (DHM) zeigt ihn mit einem kühnen, siegessicheren Blick nach vorne. Seit der letzten Restaurierung vor einigen Jahren glänzt sie wieder in alter Pracht. Aus historischer und künstlerischer Sicht ist es ein großer Verlust, dass sie nun in einem Depot verschwinden wird. Das hat der Stadtrat des sachsen-anhaltischen Eisleben vergangene Woche beschlossen und somit ein weiteres Kapitel der Geschichte des unwürdigen Umgangs mit dem kulturellen Erbe der DDR geschrieben. Sowohl der Vorschlag zur Wiederaufstellung des Denkmals als auch die Idee einer Bürgerbefragung zum Thema wurden abgelehnt.

Bei dieser Plastik von Matwej Maniser handelt es sich um eine der ersten Artikel-Länge: 3717 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen