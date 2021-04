»Glaube nicht, dass man alle freilassen wird«

Sie sind nach dem Ende der militärischen Aggression gegen die international nicht anerkannte »Republik Arzach« im November 2020 nach Armenien gereist, um ehemalige Kriegsgefangene zu interviewen. Was können Sie darüber berichten?

Einer der Gefangenen ist ein guter Freund von mir. Als er am 8. Juli 2020 von aserbaidschanischen Soldaten gefangen genommen wurde, hat mich das wirklich schockiert. Nach sechs Monaten Gefangenschaft wurde er nach dem blutigen Krieg zwischen Aserbaidschan und Armenien entlassen. Am Telefon erzählte er mir, wie schwer er misshandelt wurde. Es wurden in einer Gruppe 45 armenische Kriegsgefangene, darunter mein Freund Narek, aus der Haft entlassen.

Unter den Inhaftierten gab es auch ältere Menschen, sowohl Männer als auch Frauen, die gar nicht aktiv am Krieg teilgenommen haben. Viele wurden ohne jegliche Beteiligung am Krieg umgebracht. Es handelt sich um einen allgemeinen Hass auf die armenische Bevölkerung.

Wie ist die aktuelle polit...