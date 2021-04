Lahme Taskforce

Die Aktiven der Verdi-Betriebsgruppe der Freien Universität Berlin (FU) sind empört. Über den Vizepräsidenten der Hochschule, Hauke Heekeren. In einem jüngst verbreiteten Video der »Coronataskforce« hält er grinsend eine Schallplatte der Band »Supertramp« in die Kamera und liest den Titel der Scheibe ab: »Crisis? What crisis?« »Es ist unfassbar, wie er die Pandemie verharmlost«, sagte der FU-Beschäftigte Tim Bohr* am Mittwoch im jW-Gespräch. Aus Angst vor Repressalien möchte er seinen echten Namen nicht in der Zeitung lesen.

Die verharmlosenden Bemerkungen des FU-Vize kommen offenbar nicht von ungefähr. In der Kritik steht insgesamt die Pandemiebekämpfung der Hochschulleitung. Mit Grund: An der FU sind Beschäftigte an Covid-19 verstorben. Doch der Leitung falle nichts Besseres ein, als zu behaupten, »dass eine Ansteckung bei der Arbeit nicht nachgewiesen sei«, erklärte die Verdi-Betriebsgruppe in einer Stellungnahme vom Mi...