Aufklären statt verklären!

Vergangene Woche haben die USA und daraufhin auch die NATO und die Bundesregierung den Abzug ihrer Truppen aus Afghanistan bekanntgegeben. Die Bilanz nach 20 Jahren NATO-Krieg in Afghanistan ist verheerend: Hunderttausende Tote, darunter zahllose Zivilisten, die Taliban kontrollieren weit über 50 Prozent des Landes. Eine Machtübernahme der Taliban in Kabul, die vom westlichen Verbündeten Pakistan unterstützt werden, scheint nur noch eine Frage der Zeit. Der sogenannte Krieg gegen den Terror hat die Anzahl der Terroristen ständig wachsen lassen. Mittlerweile ist sogar der IS mit über 1.000 Kämpfern in Afghanistan präsent. Eine von mir gestellte parlamentarische Anfrage hat ergeben, dass die Bundesregierung 12,5 Milliarden Euro für die deutsche Beteiligung für diesen schmutzigen Krieg in Afghanista...