Polizei auf dem Campus

Während einer Onlinekonferenz haben sich am Sonnabend türkische und griechische Studierende im Kampf für Demokratie und soziale Gerechtigkeit solidarisiert. Sie forderten von ihren Regierungen mehr finanzielle Unterstützung für Forschung und Lehre, anstatt das Geld für Waffen und Polizei auszugeben. Einen Rückschritt in die Zeiten von »Diktatur« und autoritärem Staatshandeln habe in Griechenland der rechtskonservative Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis eingeleitet. Die Entscheidung, in den Universitäten des Landes eine speziell geschaffene Polizeitruppe einzusetzen, die angeblich »die Demokratie« auf dem Campus »wiederherstellen« solle, entbehre nicht des Zynismus einer auf Kontrolle der Studierenden und ihrer Lehrer fixierten Ordnungspolitik.

Bereits in der Vorwoche hatten Professoren der Aristoteles-Universität in Thessaloniki und der Bosporus-Universität in Istanbul auf Facebook Stellungnahmen veröffentlicht. Die Redaktion der unabhängigen Athener Ta...