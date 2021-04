Bürgerentscheid stoppt Bauprojekt

Auf der Ostseeinsel Fehmarn haben am Sonntag gut 54 Prozent der stimmberechtigten Wählerinnen und Wähler bei einem Bürgerentscheid gegen Neubaupläne für ein Hotel direkt am Strand gestimmt und das Projekt damit gestoppt. Während SPD, CDU und eine örtliche Freie Wählervereinigung (FWV) das Vorhaben des österreichischen Hotelunternehmens Jufa unterstützten, lehnten Einwohnerinnen und Einwohner einen Neubau in dieser Größe jetzt ab. Zuvor hatte sich der Bau- und Umweltausschuss bereits mehrheitlich für das Projekt ausgesprochen.

Die Mehrheit der Inselbevölkerung habe sich damit für den Landschaftsschutz und gegen eine Verunstaltung des Meeschendorfer Strandes ausgesprochen, begrüßten die Initiatoren des Bürgerbegehrens das Ergebnis. »Für uns ist es wichtig, dass der Strand und die Randgebiete nicht von Großprojekten dominiert werden«, argumentierten sie. In der Küstenzone gebe es ausschließlich eingeschossige Häuser, so die Initiative auf ihrer Internetseite....