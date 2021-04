Der Schaffner mag die langen Namen nicht

»Lockdown bis in den Juni!« wurde das Kanzleramt in der vorigen Woche zitiert. Irrtümlich, ruderte Berlin doch zurück, aber wohl realistisch. Die Länderchefs setzen unverdrossen ihr Öffnungspingpong fort, solange sie das noch dürfen. Der fürsorgliche Thüringer Landesvater schickt seine Kinder wieder zur Schule, wo sie für die Bundesjugendspiele im Virenweitwurf trainieren. Beim Inzidenzen führt der Freistaat schon deutlich, die Teststrategie wird den Sieg sichern. Eine Weimarer Mutter schrieb am Mittwoch auf Facebook: »Am Tag eins hat sich in der Klasse meiner Tochter ein Viertel der Schüler (mit Unterschrift der Eltern) nicht testen lassen. Am Tag drei nach der Testmöglichkeitseröffnung gibt es bereits keine Tests mehr.«

Ich bin gerade viel in Nürnberg und habe nichts davon. Hier gibt es schöne Orte und tolle Sachen, die man machen könnte, aber alles hat zu. Immerhin kann ich mit der Straßenbahn durch die eigene Kindheit fahren, mit der »6« durch die Süds...