Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht Es geschah am hellichten Tag Heinz Rühmann – kein sympathischer Fall; aber der Film ist ein Klassiker, und Gert Fröbe ist auch dabei. Ein Hausierer hat die Leiche eines ermordeten Mädchens gefunden und wird für die Tat verantwortlich gemacht, da erhängt er sich in der Zelle. Um den wahren Täter zu überführen, stellt der Schweizer Kommissar Matthäi eine riskante Falle. Mit dem jungen und späteren »Alten« Siegfried Lowitz. Autor Friedrich Dürrenmatt war mit der ganzen Sache wenig glücklich und schob dem Drehbuch einen radikaleren Roman hinterher. D/CH/E 1958. Arte, 20.15 Uhr Hühnchen in Essig Noch ein Krimi, ein welscher allerdings: Postbote Louis Cuno gerät unter Mordverdacht, als der Metzger Gérard Filiol bei einem Autounfall umkommt. Inspector Lavardin übernimmt den Fal...

Artikel-Länge: 2423 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen