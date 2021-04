Ohne Plan geht es nicht

Am vergangenen Sonntag hielt die Kommunistische Plattform (KPF) in der Partei Die Linke ihre 20. Bundeskonferenz ab. Wir veröffentlichen im folgenden einen Auszug aus dem Bericht des Bundessprecherrats. In voller Länge wird das Referat in der Mai-Ausgabe der Mitteilungen der KPF erscheinen. (jW)

Robert J. Eaton war dereinst einer der beiden Vorstandsvorsitzenden von Daimler/Chrysler. Gut zehn Jahre nach dem sogenannten Fall der Berliner Mauer sprach er Anfang Juli 1999 auf Einladung der von der Deutschen Bank gegründeten »Alfred-Herrhausen-Gesellschaft für internationalen Dialog« über das Thema »Der Kapitalismus im 21. Jahrhundert«. An dem Tag, »als die Mauer zu fallen begann«, sei er in Berlin gewesen, »trunken von der Symbolhaftigkeit dieses außergewöhnlichen Ereignisses (…). Wir sahen vor uns«, so Eaton, »den Aufstieg des entfesselten freien Unternehmertums … Eine Sache, die wir heute ›globalen Kapitalismus‹ nennen, wurde entfesselt, und es gibt keinen...