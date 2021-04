Gegründet 1947 Sa. / So., 17. / 18. April 2021, Nr. 89

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Scheu vor der Bank Die Kommune von Paris lehnte es ab, die Kasse der Großbourgeoisie zu beschlagnahmen: Auszug aus Lissagarays Geschichte des Aufstandes von 1871 Die offiziellen Depeschen, die von Versailles ausgehaltenen Journalisten zeichnen Paris als das Pandämonium aller Schurken Europas. 1.500.000 Menschen, von 20.000 Verbrechern unterdrückt, richten ihre Hoffnungen auf Versailles. Der Reisende aber, der sich nach Paris hineinwagt, findet die Straßen, die Boulevards ruhig. Alles geht seinen gewohnten Gang. Diese Plünderer hatten nur die Guillotine geraubt und sie feierlich vor der Mairie des XI. Bezirks verbrannt. In allen Stadtvierteln aber ist dieselbe Empörung über die Ermordung der Gefangenen, über die schändlichen Szenen in Versailles. Paris fieberte von Glauben, Hingebung und Hoffnung. Es handelte sich nicht mehr, wie im Juni 1848, um Verzweifelte, die hinter Barrikaden ihre Flinten mit Eisenstücken oder Steinen laden mussten. Die Kommune von 1871 ist ganz anders bewaffnet als die von 1793. Sie besitzt 60.000 Kämpfer, Hunderttausende von Gewehren, 1.200 Geschütze, fünf Forts, eine Festungsmauer, die von...

