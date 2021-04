Verklärte Nächte, schwarzer Kuchen

Wer hätte gedacht, dass man der Pandemie für etwas dankbar sein wird? Am Sonnabend beginnt die Digitale Ballettfestwoche des Bayerischen Staatsballetts mit täglich neuen, kostenfreien Streams. Auch andere Compagnien verwöhnen uns: Das Wochenende strotzt nur so vor Onlinepremieren. Das Bayerische Staatsballett beginnt mit der Uraufführung von »Der Schneesturm« des jungen Choreografen Andrey Kaydanovskiy nach Alexander Puschkin. Puschkins Erzählung erschien 1831 in Russland. Aber am 17. April wird ab 19.30 Uhr auf www.staatsoper.tv erstmals das neue Tanzstück aus München mit der ebenfalls nagelneuen Musik von Lorenz Dangel zu erleben sein.

Am selben Abend – ebenfalls ab 19.30 Uhr – wird ein vielversprechender Tanzfilm des Balletts Dortmund (www.theaterdo.de) online uraufgeführt: »Verklärte Nacht« von Starballerino Marijn Rademaker zur Musik von Arnold Schönberg. Geht es im...