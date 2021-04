Schöne neue Welt des Tages: Tönnies-Werk

Clankriminalität soll ja ein großes Problem sein in der BRD: Fast wöchentlich äußern sich Politiker zu »arabischen Großfamilien« in Berliner Stadtteilen. Dabei scheint ihnen das Hauptgebiet entgangen zu sein: Das beschauliche Ostwestfalen mit den Clans Oetker, Mohn (Bertelsmann) und Tönnies, um nur einige wenige zu nennen. So ist das wohl, wenn man vor lauter Bäumen den Wald nicht sieht.

Im Rhedaer Reich hat es sich Tönnies unter Clanchef Clemens besonders gemütlich gemacht. Gelegentlich stört zwar die Fehde mit dem Neffen Robert den Alltag, aber das ist das gerin...