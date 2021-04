Mordserie gegen Landarbeiter

Es war der zwanzigste Mord an einem Mitglied der Landarbeiterorganisation Codeca (Komitee für bäuerliche Entwicklung) in Guatemala innerhalb von drei Jahren. Am Sonntag wurde der 46jährige Emilio Aguilar gegen 8.30 Uhr in seinem Haus in der Gemeinde El Duraznal im Departamento Jalapa in Zentralostguatemala von unbekannten Tätern mit mehreren Schüssen niedergestreckt.

Die Region stellt einen Schwerpunkt der Gewaltserie gegen Mitglieder der Organisation dar, erklärt Mauro Vay Gonón, Generalkoordinator von Codeca. »Die meisten Morde haben sich in den letzten Jahren in den Departamentos Jalapa, Izabal, Zacapa und Peten im Osten und Norden Guatemalas ereignet. Die Staatsanwaltschaft spielt auf Zeit, nur im Fall des Compañero Luis Marroquín wurden drei Personen verhaftet, in keinem anderen Fall gibt es erkennbare Ermittlungsergebnisse«, so Vay Gonón gegenüber junge Welt.

Der Fall Marroquín zeigt exemplarisch, dass die Morde nicht im luftleeren Raum verübt werden....