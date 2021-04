Keine Gnade für Revolutionär

Der Apparat kennt keine Gnade: Der griechische Gefangene Dimitris Koufontinas ist wieder in seine Zelle im Hochsicherheitsgefängnis Domokos bei Larissa verfrachtet worden. Der wegen seiner aktiven Beteiligung an Aktionen der »Revolutionären Organisation 17. November« vor 18 Jahren zu mehrfach lebenslänglicher Gefängnisstrafe Verurteilte hatte am 14. März nach 66 Tagen einen Hungerstreik abgebrochen, mit dem er seine Verlegung in das Athener Gefängnis Korydallos durchsetzen wollte. Koufontinas, der nach Angaben seiner Ärzte nur knapp dem Tod entging, gilt der Regierung des Oligarchen und rechtskonservativen Ministerpräsidenten Kyriakos Mitsotakis nach wie vor als »ein Terrorist, der nie Reue gezeigt hat«. Die von den Medizinern verlangte vorläufige Überstellung des sehr geschwächten Gefangenen in ein Gefängniskrankenhaus oder eine R...