Die Jüngeren übernehmen Verantwortung

Kubanische Medien haben in den vergangenen Tagen Delegierte über ihre Erwartungen an den am Freitag beginnenden Parteitag der Kommunistischen Partei Kubas (PCC) befragt. Viele wiesen auf die besondere historische Situation ihres Landes hin, die durch die verschärfte US-Blockade, die Konfrontation mit der Covid-19-Pandemie und die Neuordnung von Wirtschaft und Gesellschaft geprägt sei. Der Generationenwechsel wird als Herausforderung, meist aber positiv gesehen.

Die Zeitschrift Tribuna de La Habana zitierte dazu am Montag unter anderem Ayuban Gutiérrez, einen Professor an der Universität von Havanna, der sich als Delegierter vor allem »den jungen Leuten verpflichtet fühlt, die in einem Jahr der Pandemie verantwortungsvolle Aufgaben übernommen und erstklassige Arbeit geleistet haben«. »Irgendwie verstehen schon meine sieben- und sogar meine einjährige Tochter, dass unser Beifall für die Ärzte ein Zeichen der Anerkennung dafür ist, dass wir in einer Gesellsch...