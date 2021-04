Wo, wofür oder wogegen?

Der Kontinent Europa: Wie wird er sich entwickeln? Wie werden »wir« zusammen leben? Wie gestaltet sich das Miteinander jetzt? Die 23 Fotografinnen und Fotografen der Agentur Ostkreuz haben sich im Spätsommer 2015 – auf dem Höhepunkt der sogenannten Flüchtlingskrise – diese Fragen gestellt und zeigen aktuell in der Berliner Akademie der Künste am Pariser Platz und im Internet ihre individuellen Antworten und Perspektiven.

Ostkreuz wurde 1990 in der »Wendezeit« von sieben DDR-Fotografen als Kollektiv gegründet, Vorbild war die berühmte Agentur Magnum. Das Recht am eigenen Bild, die Freiheit, in Bildsprache und Themen selbstbestimmt, künstlerisch und nicht im Auftrag von Redaktionen oder marktkonform zu arbeiten, gehört bis heute zum Anspruch, ebenso der, Zeitgeschehen kritisch abzubilden und damit »Geschichte zu prägen«. 2004 kam als Partnereinrichtung die »Ostkreuzschule für Fotografie« dazu; der Kurator der Ausstellung, Ingo Taubhorn, ist dort Dozent.

Das E...