Neue Vorwürfe gegen Syrien

Zum zweiten Mal hat das Untersuchungs- und Identifikationsteam (IIT) des Technischen Sekretariats der Organisation für das Verbot von chemischen Waffen (OPCW) einen Bericht über einen angeblichen Giftgasangriff in Syrien veröffentlicht. Erneut kam das IIT zu dem Ergebnis, dass Streitkräfte der Syrischen Armee chemische Waffen eingesetzt haben sollen.

Anlass der Untersuchung war laut der OPCW-Presseerklärung vom Montag ein Vorfall in Sarakeb, einem Ort in der Provinz Idlib. Im ITT-Bericht heißt es, es seien »hinreichende Gründe« gefunden worden, um »zu glauben«, dass am 4. Februar 2018, »ungefähr um 21.22 Uhr«, ein Militärhubschrauber der Syrischen Arabischen Luftwaffe unter Kontrolle der »Tiger-Streitkräfte« über dem Osten von Sarakeb mindestens einen Zylinder abgeworfen habe. Der Zylinder sei geplatzt und habe über ein...