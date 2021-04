Justiz zeigt Zähne

Die bereits vollzogen geglaubte Übernahme der meisten polnischen Regionalzeitungen durch den staatlichen Treibstoffkonzern Orlen hängt wieder in der Luft. Am Montag wurde bekannt, dass die Verbraucherschutzkammer des Warschauer Bezirksgerichts am Donnerstag die Übernahme gestoppt hat. Sie folgte damit einem Antrag des scheidenden Ombudsmanns für Menschenrechte, Adam Bodnar, der gegen die Genehmigung Beschwerde eingelegt hatte.

Welche Konsequenzen die Gerichtsentscheidung hat, ist offen. Der Sprecher von Orlen behauptete, davon aus den Medien erfahren zu haben. Mit dem Urteil, das dem Konzern die »Ausübung seiner Rechte als Eigentümer« untersagt, stehen auch einige der ersten Personalentscheidungen in Frage, die Orlen bereits getroffen hat: darunter die Berufung der notorisch rechten Propagandajournalistin Dorota Kania zur neuen Chefredakteurin der Verlagsgruppe. Kania gilt im polnischen Pressegewerbe als »Lustratorin«, das heißt als Person, die sich darauf...