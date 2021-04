EU provoziert mit Sanktionen

Der Iran hat erwartungsgemäß scharf auf die Sanktionen reagiert, die am Montag von der EU gegen acht seiner Staatsbürger angeordnet wurden. Der Sprecher des Außenministeriums in Teheran, Said Khatibsadeh, informierte auf einer Pressekonferenz, dass die Islamische Republik Gegenmaßnahmen in Erwägung ziehe. Diese würden zu einem späteren Zeitpunkt mitgeteilt. Unmittelbar habe das Außenministerium die Einstellung »aller umfassenden Gespräche« und der daraus resultierenden praktischen Zusammenarbeit mit der EU beschlossen.

Direkt nannte Khatibsadeh in diesem Zusammenhang die Diskussionen über Menschenrechte und die Kooperation bei Terrorismus, Drogenhandel und Flüchtlingen. Die am Dienstag vor einer Woche begonnenen Gespräche in der österreichischen Hauptstadt über die Rückkehr der USA in das 2015 vereinbarte Wiener Abkommen sind von der Entscheidung offenbar nicht betroffen. Diese Treffen mit dem Iran, an denen neben Russland und China auch die BRD, Frankreic...