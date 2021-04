»Gruppe S.« auf der Anklagebank

Seit Dienstag müssen sich zwölf Mitglieder und Unterstützer der neonazistischen »Gruppe S.« vor dem Oberlandesgericht in Stuttgart wegen Bildung und Unterstützung einer terroristischen Vereinigung verantworten. Laut Anklage der Bundesanwaltschaft sollen die Männer Anschläge auf Moscheen und Politiker geplant haben. 30 Verhandlungstage sind angesetzt. Die Bundesanwaltschaft sieht in Werner S. den maßgeblichen Rädelsführer der Gruppe. Er soll sie organisatorisch und in ihrer inhaltlichen Ausrichtung geprägt sowie Szenarien für Anschläge entwickelt haben. Die Kommunikation der Gruppe verlief größtenteils über Chatgruppen, seit einem Gründungstreffen 2016 später auch über Zusammenkünfte im gesamten Bundesgebiet.

Werner S. wollte nicht mehr warten. Er habe keine Zeit mehr für Opportunisten, Neider, aufgeblasene Egos und Mittelmäßigkeit, hatte er Ende Januar 2020 in einer Chatgruppe an seine Mitstreiter geschrieben. Statt dessen, so S. weiter, wolle er »das Wese...