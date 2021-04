Zum Inhalt dieser Ausgabe | Das wertvollste Beutestück Geostrategische Bedeutung von Beiruter Hafen macht ihn zum Ziel internationaler Interessen Karin Leukefeld Der Nahe Osten ist in den vergangenen 100 Jahren durch Teilungen, Besatzung, Landraub, Kriege und permanente Interventionen politisch und ökonomisch so heruntergewirtschaftet worden, dass die nationalen Regierungen aus eigenen Kräften keinen Neuanfang starten können. Das macht den Weg frei für große Konzerne, die im strategischen Wettbewerb um die Kontrolle globaler Handelswege auf Häfen und Flughäfen, auf Wasserstraßen, Infrastruktur und Stromnetze setzen. Konkurrenzkämpfe um die geostrategische Lage der Häfen der Levante und um die großen Gasvorkommen im östlichen Mittelmeer werden heute offen ausgetragen. Öl- und Gasfirmen, Rüstungskonzerne, Energieversorger sowie Bau- und Immobilienunternehmen treten aus dem Schatten der Politik. Politische »Eliten« und Königshäuser werden umworben und großzügig entlohnt, sobald sie den Plünderern Tür und Tor öffnen. Entlang der östlichen Mittelmeerküste reihen sich Häfen aneinander: in der Türkei Mersin und Iskenderun,...

