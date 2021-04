Wäre die Dritte Liga eine Serie, hätte die vergangene Folge, der 31. Spieltag, den Titel »Angst vor dem Aufstieg« tragen können. Keine der drei führenden Mannschaften konnte in ihren Spielen gegen Gegner aus der Abstiegszone gewinnen, geschweige denn überzeugen.

Am wenigsten schlecht machte seine Sache der drittplazierte FC Ingolstadt gegen Vorjahresmeister Bayern München II. Die erste Halbzeit war bedeutungslos, im letzten Viertel gingen die Schanzer zumindest zweimal in Führung. Doch die »kleinen Bayern« kamen durch einen verwandelten Handelfmeter zum Anschlusstreffer, und in der Nachspielzeit gelang das endgültige Remis.

Hansa Rostock als Zweiter hätte mit einem Sieg gegen Magdeburg gar an die Spitze der Tabelle hüpfen können, was Coach Jens Härtel schnell abwiegelte, denn »wichtig ist nach 38 Spieltagen«. Obwohl man jetzt schon mal öfter auf die Tabelle schaue. Wohl nicht oft genug. Understatement statt Motivation war auch schon ...