Iran: Atomanlage sabotiert

Iran macht Israel für die technischen Störungen in der Anreicherungsanlage bei Natanz verantwortlich, die sich am Sonntag ereigneten. Mehrere politische und militärische Vertreter Teherans drohten am Montag in unbestimmten Formulierungen mit »Vergeltung zur passenden Zeit und am richtigen Ort«.

Zunächst war nur gemeldet worden, dass es einen »Zwischenfall« im Stromverteilernetzwerk der Anlage gegeben habe, dessen Ursachen untersucht würden. Später teilte der Sprecher der iranischen Atomenergieorganisation (AEOI), Behrus Kamalwandi, mit, dass keine Menschen zu Schaden gekommen seien und dass es keine Verunreinigung der Umwelt gege...