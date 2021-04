Im Häuserkampf

Die weitgehende Schließung der Betriebe war nie eine Option für die Bundesregierung. Trotz »Lockdowns« sank im letzten Jahr laut Statistischem Bundesamt das Bruttoinlandsprodukt nur um 5,0 Prozent. Für die meisten Beschäftigten bedeutet das hierzulande, täglich am Arbeitsplatz Gesundheitsgefahren ausgesetzt zu sein. Mit besonderen Schutzbestimmungen gegen Corona im Betrieb halten sich Kanzleramt und Ministerpräsidenten zurück. Mustergültig zeigt dies der Beschluss zu »Coronahotspots« vom Januar 2021. Wer in einem solchen Hotspot lebt und sich weiter als 15 Kilometer von seinem Zuhause entfernen will, müsse dafür einen triftigen Grund vorbringen, meldete der WDR. Und nennt als Grund »etwa die Fahrt zum Arbeitsplatz«.¹

Ausbleibende Regelungen

Im Infektionsschutzgesetz, dem »Dritten Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite«, gibt es keinerlei Regelungen zu Unternehmen und ihrer Pflicht zum Schutz der Belegschaften ...