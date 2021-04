Die alten Griechen wussten halbwegs Bescheid: Die mit der Durchsetzung der athenischen Demokratie erreichte allgemeine »Gleichheit vor dem Gesetz« (isonomia) bezeichnete Diodoros aus Agyrion bereits im 1. Jhdt. v. u. Z. als Farce, da ohne »Gleichheit des Eigentums« (isomoiria) durchgesetzt.

Auch der französische Ökonom Thomas Piketty hat sich mit Gleichheit befasst. Der Deutschlandfunk interviewte Ende März den »Rockstar der Wirtschaftswissenschaft«, der 2014 in seinem 800 Seiten starken »Das Kapital des 21. Jahrhunderts« Daten aus 27 Ländern über einen Zeitraum von bis zu drei Jahrhunderten untersuchte und dabei, so der Sender, nachwies, »dass der Kapitalismus systemimmanent zu einer Verschärfung der Ungleichheit führt«. 2019 legte Piketty nach mit »Kapital und Ideologie«, einer Untersuchung über Gleichheit, die auf einer noch breiteren Datenbasis beruht.

Piketty sagte dazu im Interview: »was ich in meinem Buch als Proprietarismus in der klassischen Ära be...