Zum Inhalt dieser Ausgabe | Der Dozent und die Staatsoperette Erwin Riess »Glauben Sie, dass Sie auch diesen Sommer mit dem Fahrrad ins benachbarte Ausland fahren können? Auf eine Bierkur nach Brünn oder in die Slowakei, um originalen Liptauer zu genießen? Oder nach Westungarn an den Plattensee, nach Tihany, wo auf der berühmten Halbinsel vorzügliche Fischsuppen kredenzt werden?« fragte Groll seinen Freund. All diese Destinationen stünden auf seiner privaten Radklassikerliste. Er werde sie, eine nach der anderen, im Sommer abarbeiten, erwiderte der Dozent. »Was machen Sie gegen Einreisebeschränkungen?« »Ich teste mich am Tag der Abfahrt, und ich teste mich, bevor ich nach Wien zurückkomme.« »Und dann gehen Sie in Quarantäne.« »Ein Privatgelehrter befindet sich immer in Quarantäne.« »Ich sehe, Sie sind entschlossen, den kommenden Sommer nicht zu verlieren«, meinte Herr Groll. »Ich verneige mich vor dieser konsequenten Haltung.« »Zuviel der Ehre, werter Freund. Ich halte mich nur an meinen Kanzler. In seiner Osterbotschaft schenkte er a...

