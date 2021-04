Komplizierte Verhandlungen

Über die Haltung des Iran in den Gesprächen zur Wiederherstellung des Wiener Abkommens vom Juli 2015 herrscht wieder Ungewissheit und Verwirrung. Nachdem Außenminister Mohammed Dschawad Sarif am Freitag einen neuen Vorschlag zum Verfahren präsentiert hatte, erschien am Sonntag auf der Website des staatlichen Rundfunknetzwerks Press TV eine »Klarstellung«, die einem Dementi gleichkam.

Seit vergangenem Dienstag verhandeln die verbliebenen Unterzeichner des Wiener Abkommens – neben dem Iran sind das Russland, China, Deutschland, Frankreich und Großbritannien – über die Rückkehr der USA in den Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), wie der offizielle Titel lautet. Der damalige Präsident Donald Trump hatte im Mai 2018 die Teilnahme der USA aufgekündigt und danach alle Sanktionen wiederaufleben lassen, auf die Washington drei Jahre zuvor verzichtet hatte. Dem europäischen Trio gelang es zunächst, die Iraner mit dem Versprechen hinzuhalten, sie wollten ihren...