Waffenstillstand von Dresden

Während das Delegiertentreffen der AfD im November 2020 in Kalkar von eruptiven Flügelkämpfen begleitet war, bemühte sich die Partei am Samstag und Sonntag in der Dresdner Messe demonstrativ, Geschlossenheit herauszustellen. Statt Lagerkämpfe offen auszutragen, wollten die 570 Delegierten das Programm für die im September anstehende Bundestagswahl verabschieden. Ein im Vorfeld eingereichter Antrag auf Abwahl des Kovorsitzenden Jörg Meuthen erhielt keine Mehrheit.

Die Spannungen zwischen den Lagern sind aber mitnichten verschwunden. Auf Meuthen angesprochen, erklärte die Führungsfigur des offiziell aufgelösten völkischen »Flügels«, der Thüringer Parteichef Björn Höcke, der Bundesvorsitzende habe »nicht das politisch-historisch-philosophische Tiefenbewusstsein«, um die Partei zu führen. Meuthen seinerseits machte für die im Juni anstehende Wahl in Sachsen-Anhalt für die AfD »die große Chance« aus, erstmals »zur stärksten politischen Kraft in einem Bundesland...