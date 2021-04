Bis ans Ende ihrer Wohnheimtage

Am 13. April erscheint im Residenz-Verlag Martin Lechners Roman »Der Irrweg«. Ihm sind die folgenden drei Kapitel entnommen, sie erscheinen mit freundlicher Genehmigung von Autor und Verlag. (jW)

Boulder

Nachdem Hedi ihn mehrmals umarmt hatte, einmal weich, einmal wild und zum Abschluss derart kräftig, dass seine Rückenwirbel knackten, lief sie zurück zur Villa. Er schaltete das Licht aus und lag verlassen und erschöpft auf dem Hochbett. Nach einer Weile, in der die vergangene Woche noch einige Male an ihm vorübergezogen war, ein immer schneller zu diesem Abend hinsausender Bildsuchlauf, schwebte der schlummernde Lars über das schnarchende Europa und den schwarzen, unruhig sich wälzenden Ozean und sank schließlich hinab in eine bald einundzwanzig Jahre zurückliegende, heute von einem lebensfeindlichen Brausen erfüllte Nacht. Eingangs erschien die Welt nichts zu sein als eine milchig graue Suppe. Erst mit der Zeit begann sich alles zusammenzusetzen. Wie aus ...