Bob, der Streuner

James ist Straßenmusiker und seit einer Weile obdachlos. Erfolglos versucht er, von den Drogen wegzukommen. Als ihm der rotgetigerte Kater Bob zuläuft, ändert sich einiges in James’ Leben. GB 2016.

ZDF Neo, Sa., 20.15 Uhr

Dekadenz

Sehnsucht nach Lust und Verfall

Dekadenz beschreibt den Niedergang einer Gesellschaft – eine eher historische Betrachtung. Zweiter Teil im Anschluss. D 2019.

3sat, Sa., 21.35 Uhr

Bärenstark

Revolutioniert Meister Petz die Medizin?

Der Kardiologe Ole Fröbert, der an Schwedens Uni Örebro forscht, hat es sich zum Ziel gesetzt, hinter das Geheimnis der tierischen Winterruhe zu kommen und diese Erkenntnisse in der Medizin umzusetzen. Dafür reisten er mit Team in den Norden Schwedens. Respektvoll näherten sich die Wissenschaftler einer ruhenden ...