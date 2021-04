Marx an die Uni!

Der Theorie eines integralen Etatismus, der Strategie der Mobilisierung von »Randgruppen« und der Taktik der »direkten Aktion« setzten die laut Selbstbezeichnung »an Marx und Lenin orientierten Gruppen« im Sozialistischen Deutschen Studentenbund (SDS) schon 1967 die Theorie des staatsmonopolistischen Kapitalismus, die konkrete Bündnispolitik mit der Arbeiterklasse und ihren Organisationen und die revolutionäre Kleinarbeit im Kampf für eine Demokratisierung von Universität – Produktionsstätte tendenziell proletarisierter Intelligenz – entgegen. Seit Ende 1968 formierten sich in der Bundesrepublik Deutschland sozialistische Studentengruppen in einer »Assoziation Marxistischer Studenten« (AMS). Diese lokalen Gruppierungen schlossen sich am 22. Mai 1971 auf Bundesebene als »Marxistischer Studentenbund Spartakus« (MSB) zusammen und beendeten damit explizit die bisherige Studentenbewegung: »Der MSB Spartakus ist kein intellektueller Debattierklub und Tummelplat...