»Antiziganismus gibt es auf verschiedenen Ebenen«

Welche Bedeutung hat der am Donnerstag weltweit begangene Internationale Roma-Tag?

In diesem Jahr wurde an den ersten internationalen Roma-Kongress vor 50 Jahren in London, am 8. April 1971, erinnert. Die Bewegung kämpfte für die Anerkennung des NS-Völkermords, für Entschädigung und gegen die andauernde Diskriminierung von Sinti und Roma; forderte Bürgerrechte ein und gründete Vereine. Der Gedenktag schafft Aufmerksamkeit für die bis heute andauernde Diskriminierung. In den Akten der Berliner Polizei gibt es Begriffe wie »Roma«, »Sinti« oder »Zigeuner«, obgleich es die Behörden nicht zu interessieren hat, ob jemand einer ethnischen Minderheit angehört. Der Antiziganismus hat eine Vorgeschichte über Jahrhunderte, in denen Roma von Polizeidienststellen erfasst und kriminalisiert wurden. Wer sich in Karteien und Steckbriefen wiederfand, war ein Leben lang gebrandmarkt. Die Nazis bedienten sich dessen, um Sinti und Roma zu verfolgen und zu ermorden.

Sind Sinti ...