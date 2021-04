Des Präsidenten neue Kleider

Der neue Name soll es richten: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat am Donnerstag die wohl wichtigste Kaderschmiede der höchsten politischen und administrativen Staatsbürokratie aufgelöst. Die »Ecole nationale d’administration« (ENA) gibt es nicht mehr. Zumindest nicht mehr unter diesem Namen. Aus ENA wird »Institut du service public«, ISP. Die dort gezüchteten hohen Funktionäre, Staatssekretäre, Minister und Präsidenten werden auch in Zukunft demselben Milieu entstammen wie bisher. Ein leicht zu durchschauender Streich des »Reformers« Macron, der dem »Staatsadel«, wie der berühmte, 2002 verstorbene Soziologe Pierre Bourdieu diese ganz besondere Elite nannte, einfach neue Kleider anzieht. Ein Akt von hoher Symbolkraft, scheinbar gegen das Führungspersonal der Republik gerichtet und in Wirklichkeit doch nur ein Baustein im neoliberalen Privatisierungskatalog des Präsidenten, vermutet der Pariser Soziologe und Forschungsdirektor Luc Rouban, regelmäßige...