Suche nach kollektiver Antwort

Derzeit sind 700.000 Menschen im Norden Mosambiks vor dem Krieg zwischen der Regierungsarmee und der Dschihadistenmiliz Al-Schabab auf der Flucht, der Ölkonzern Total hat seine Arbeiter abgezogen. Am Donnerstag traf sich die Entwicklungsgemeinschaft des südlichen Afrika (SADC) zu einem außerordentlichen Krisengipfel in der mosambikanischen Hauptstadt Maputo. Die Organisation stellte dem Land baldige Hilfe in Aussicht – unklar ist, ob es das zulässt.

Die SADC »nahm mit Besorgnis die Terrorakte zur Kenntnis, die gegen unschuldige Zivilisten, Frauen und Kinder in einigen Bezirken der Provinz Cabo Delgado der Republik Mosambik verübt wurden«, heißt es in der Abschlusserklärung des Gipfels. »Die Organisation verurteilte die Terroranschläge aufs schärfste und bekräftigte, dass solche abscheulichen Anschläge nicht ohne eine angemessene regionale...